Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в ЯрославльБомбардир.ру 10:28
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могут быть отправлены в колонию в одну из близлежащих областей Москвы, сообщает портал «Ярновости». Если ФСИН решит, что футболисты должны отбывать наказание за пределами столицы, одним из вариантов может стать Ярославль.
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