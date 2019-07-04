Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колониюТАСС 08:50

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ назвали колонию, куда отправили Кокорина и Мамаева

РБК11:25

ОНК: фигурант дела Кокорина и Мамаева Протасовицкий не этапирован и находится в СИЗО

ТАСС11:18

Источник назвал место, где будут отбывать наказание Кокорин и Мамаев

РИА Новости11:14

Мать Кокорина высказалась об этапировании сына

Газета.Ru12:40

Мамаев и Кокорин попросят об УДО

Интерфакс08:52

Мамаева и Кокорина этапируют в колонию

RT на русском12:47

Известность Кокорина и Мамаева не повлияет на условия в колонии

Телеканал 360°09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Авто

LADA Granta в июне вновь стала самой продаваемой моделью в России

Обновлено в 05:58
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Кино

Комедия «Белые цыпочки» может получить сиквел

Комедия 2004 года «Белые цыпочки» может обзавестись сиквелом спустя 15 лет.
Обновлено в 10:48
Культура

Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси

О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено в 14:19
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Политика

В России предоставили убежище многодетной семье из Германии

Обновлено в 15:52
Происшествия

Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол

ФК «Ростов» направил жалобу на президента «Чайки»

ФК «Ростов» обратился в РФС, ФСБ и полицию с просьбой провести проверку по поводу высказывания президента «Чайки» в отношении желто-синих болельщиков.
Обновлено в 16:26
Политика

Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Космос

Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть

По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Гаджеты

Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе

По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5

В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114.
Обновлено в 16:26
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено в 10:53
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Наука

Ученые выясняют процессы охлаждения Земли

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Происшествия

Дерево убило ребенка на востоке Москвы

На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное