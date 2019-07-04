Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колониюТАСС 08:50
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
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Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Кино
Комедия «Белые цыпочки» может получить сиквел
Комедия 2004 года «Белые цыпочки» может обзавестись сиквелом спустя 15 лет.
Обновлено в 10:48
Культура
Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол
ФК «Ростов» направил жалобу на президента «Чайки»
ФК «Ростов» обратился в РФС, ФСБ и полицию с просьбой провести проверку по поводу высказывания президента «Чайки» в отношении желто-синих болельщиков.
Обновлено в 16:26
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ
Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Гаджеты
Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе
По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5
В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114.
Обновлено в 16:26
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
Обновлено в 12:46
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Наука
Ученые выясняют процессы охлаждения Земли
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49