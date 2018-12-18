Происшествия

Мамаев выплатил полмиллиона избитому водителю
Ruposters.ru
04:40

Футболист Павел Мамаев, находящийся под следствием в связи с нападениями на людей в Москве, выплатил одному из пострадавших 500 тысяч рублей в качестве компенсации. О выплате стало известно в ходе заседания суда, на котором рассматривается жалоба на продление нападавшим ареста до 8 февраля.
Ruposters.ru04:40

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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