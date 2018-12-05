Происшествия
Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста
Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме арестаГазета.Ru05:55
Футболист заявил, что не является социально опасным и не собирается скрываться от следствия. Он также отметил, что должно быть учтено то, что футболисты добровольно пришли в полицию и сотрудничали со следствием. Мамаев согласился на любую меру пресечения, кроме ареста.
Газета.Ru05:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия
Кирилл Кокорин: частично раскаиваюсь в содеянном
Обновлено в 08:02
Происшествия
Поехавший в Москву дезертир с автоматом потерялся
Журналисты «Московского комсомольца» дозвонились до сотрудника ведомственной охраны Юрия Петрова, сбежавшего с автоматом АКМ с поста на железнодорожном объекте во Владимирской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского
Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе.
Обновлено в 07:59
Происшествия
При пожаре в приюте в Москве погибли почти 20 животных
На северо-западе Москвы произошел пожар в приюте для бездомных животных на площади 200 кв. м. Об этом сообщается на странице МЧС столицы в Twitter.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»
Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей
Женщина 1990 года рождения заявила полицейским, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее из наплечной сумки вытащили портмоне с банковскими картами, с которых затем оказалось списано более миллиона рублей.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Алексея Малобродского госпитализировали в кардиоцентр
Продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Карпинская.
Обновлено в 07:54
Происшествия
У берегов Новой Каледонии произошло новое землетрясение
У берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:28
Происшествия
Грузовик с 20 тоннами фарша пропал по дороге в Петербург
Грузовик с 20 тоннами куриного фарша пропал во время перевозки груза из Брянской области в Петербург, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Самолет врезался в автомобиль в аэропорту Киева
Самолет Як-40 врезался в машину, в результате чего она перевернулась на бок. Из-за инцидента пришлось перенести рейс Киев–Одесса.
Обновлено в 07:57
Происшествия
На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине
Обновлено в 06:22
Происшествия
Житель Ленобласти попал в ДТП с детьми и бросил их в машине
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на выезде из деревни Валовщина.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Муниципальный чиновник в Петербурге арестован по делу о мошенничестве
Заместитель главы администрации муниципального округа «Народный» в Санкт-Петербурге помещен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В московском ресторане у женщины украли кольцо за 7,5 миллиона рублей
Неизвестный украл кольцо за 7,5 миллиона рублей у женщины в ресторане в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:34