Происшествия

Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста
Газета.Ru
05:55

Футболист заявил, что не является социально опасным и не собирается скрываться от следствия. Он также отметил, что должно быть учтено то, что футболисты добровольно пришли в полицию и сотрудничали со следствием. Мамаев согласился на любую меру пресечения, кроме ареста.
Газета.Ru05:55

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Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

Газета.Ru05:55

Павел Мамаев: я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

Вести.Ru05:40

Мамаев: Согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

Life.ru05:35

Мамаев: у меня два несовершеннолетних ребёнка, я должен находиться с ними

Чемпионат05:34

Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

RT на русском05:33

Павел Мамаев: «Предварительного сговора не было. На видео это видно»

Спорт-Экспресс05:27

Мамаев: «Предвзято и надумано думать, что я могу скрыться»

Sport24.ru05:35
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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