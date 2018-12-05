Происшествия

Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста
Газета.Ru
05:55

Футболист заявил, что не является социально опасным и не собирается скрываться от следствия. Он также отметил, что должно быть учтено то, что футболисты добровольно пришли в полицию и сотрудничали со следствием. Мамаев согласился на любую меру пресечения, кроме ареста.
Газета.Ru05:55

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Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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