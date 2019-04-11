Мамаев заступился за Кокорина в судеМатч ТВ 12:47

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на заседании суда принес извинения Виталию Соловчуку, а также заявил, что в конфликте с водителем ведущей Первого канала Александр Кокорин участия не принимал.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Игры Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.

Политика В Совфеде отреагировали на резолюцию ПАСЕ Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Армия и оружие В ВКС рассказали о разработке С-500 Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Экономика МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую» Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.

Здоровье Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Кино Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Сноу в культовом сериале «Игра престолов», приедет в Петербург, чтобы встретиться с посетителями Comic Con Saint Petersburg-2019.

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Армия и оружие Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.

Интернет Сайт Searchface начал работать через авторизацию Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».

Происшествия Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Здоровье Красноярские хирурги удалили пациентке 10-килограммовую опухоль Хирурги 20-й больницы в Красноярске удалили пожилой пациентке опухоль весом в 10 кг, рассказали в медучреждении.

Армия и оружие На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.

Экономика Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом» Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.

Политика Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.

Политика Рейтинг Путина среди электората растет Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Политика Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.

Гаджеты Водители с iPhone оказались опаснее, чем пользователи Android Как оказалось, по сравнению с пользователями Android, владельцы iPhone в два раза чаще используют смартфон за рулём, например, отправляют сообщения, делают фото и снимают видео.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.