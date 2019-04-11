Происшествия
Мамаев заступился за Кокорина в судеМатч ТВ 12:47
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на заседании суда принес извинения Виталию Соловчуку, а также заявил, что в конфликте с водителем ведущей Первого канала Александр Кокорин участия не принимал.
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Футбол
Марселино: «Нету блестяще сыграл в матче с „Вильярреалом“»
Ответная игра состоится 18 апреля.
Обновлено в 19:22
Игры
Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter
Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
Обновлено в 12:46
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Арсенал» без проблем разобрался с «Наполи»
Обновлено в 16:53
Политика
В Совфеде отреагировали на резолюцию ПАСЕ
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В ВКС рассказали о разработке С-500
Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.
Обновлено в 20:08
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Кино
Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург
Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Сноу в культовом сериале «Игра престолов», приедет в Петербург, чтобы встретиться с посетителями Comic Con Saint Petersburg-2019.
Обновлено в 09:21
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Интернет
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Красноярские хирурги удалили пациентке 10-килограммовую опухоль
Хирурги 20-й больницы в Красноярске удалили пожилой пациентке опухоль весом в 10 кг, рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Наталья Рудова продемонстрировала результат химической диеты
Накануне звезда похвасталась первыми результатами.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Гаджеты
Водители с iPhone оказались опаснее, чем пользователи Android
Как оказалось, по сравнению с пользователями Android, владельцы iPhone в два раза чаще используют смартфон за рулём, например, отправляют сообщения, делают фото и снимают видео.
Обновлено в 14:24
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета
Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщило суданское гостелевидение.
Обновлено в 17:34