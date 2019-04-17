Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и МамаеваREGNUM 11:11

Договориться с агрессивно настроенной компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева было практически невозможно. Об этом сообщил гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Вам не стоит держать обиду на нас всю жизнь». Мамаев и Кокорин встретились с Паком и Гайсиным

Матч ТВ09:48

Гайсин подтвердил в суде, что Мамаев ударил его по лицу

ТАСС11:55

Гайсин рассказал об избиении Кокориным и Мамаевым

РИА Новости11:18

Гайсин заявил об отсутствии претензий к другу Кокорина и Мамаева

Rambler News Service12:50

Гендиректор НАМИ Гайсин сообщил об ощущениях от удара Мамаева

РБК12:12

Гайсин: письменного согласования удара от Мамаева точно не было

Чемпионат11:31

«Китаец, уезжай домой». Показания Сергея Гайсина в суде

Спорт-Экспресс13:10
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Шоу-бизнес

Урал рулит: Светлаков грубо пообщался с Собчак на записи ее шоу

Обновлено в 10:48
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:19
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Кино

Disney отменил все пресс-показы «Мстителей: Финал»

Российское подразделение Disney отменило все пресс-показы фильма «Мстители: Финал», сообщает TJ.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Авто

Haima показала серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей

Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец

65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Авто

Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco

Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Футбол

ЦСКА возглавляет рейтинг самых молодых команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов

ЦСКА удерживает лидерство в рейтинге самых молодых команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:48
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
Обновлено в 10:56
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Политика

Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.
Обновлено в 08:41
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России

Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Энергетика

«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения

«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено вчера в 17:21
Футбол

Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

Обновлено в 12:20
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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