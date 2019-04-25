Футбол

Мамаев выразил готовность принять любое наказание от судаГазета.Ru 08:27

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сказал заключительное слово после того, как дал показания на заседании Пресненского суда города Москвы, передает Sport24. Хавбек "горожан" отметил, что готов к любому вердикту суда.
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Мамаев ответил, какое наказание за свой поступок он считает справедливым

RT на русском09:17

Мамаев приготовился к любому наказанию

Lenta.ru08:45

Мамаев выразил готовность принять любое наказание от суда

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П.Мамаев заявил в суде, что готов принять любое наказание

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Мамаев: По-мужски приму любое наказание!

Life.ru07:40

Мамаев напомнил суду о соизмеримости преступления и наказания

REGNUM07:50
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Здоровье

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Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
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Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
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В Минздраве назвали число россиян с сердечной недостаточностью

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Обновлено в 04:53
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

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Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
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Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

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Стали известны некоторые призы ММКФ

Обновлено в 06:20
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Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
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В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы

Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).
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Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

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Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела

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Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
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Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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