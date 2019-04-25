Футбол
Мамаев выразил готовность принять любое наказание от судаГазета.Ru 08:27
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сказал заключительное слово после того, как дал показания на заседании Пресненского суда города Москвы, передает Sport24. Хавбек "горожан" отметил, что готов к любому вердикту суда.
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Космос
ИСС станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов
Компания "ИСС" станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено в 10:23
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Политика
Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 11:39
Здоровье
В Минздраве назвали число россиян с сердечной недостаточностью
По словам Ревишвили, ежегодно умирают от внезапной сердечной смерти около 250 тысяч людей.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Кино
Стали известны некоторые призы ММКФ
Обновлено в 06:20
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Общество
В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы
Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).
Обновлено в 08:32
Общество
На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills
Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Илон Маск хочет выпустить Tesla без руля
Обновлено в 05:00
Гаджеты
«Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов
«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.
Обновлено в 11:41
Авто
Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет
Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания
Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Игры
Chameleon Games обнародовали новую аркаду
Обновлено вчера в 15:16
Культура
Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Лаврентьев заявил, что удары по террористам в Идлибе будут продолжены
Авиаудары по объектам террористов в сирийском Идлибе четко выверены, такие операции будут продолжены.
Обновлено в 13:32
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04