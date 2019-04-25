Футбол
Мамаев выразил готовность принять любое наказание от судаГазета.Ru 08:27
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сказал заключительное слово после того, как дал показания на заседании Пресненского суда города Москвы, передает Sport24. Хавбек "горожан" отметил, что готов к любому вердикту суда.
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Авто
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис
Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Общество
В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила сад на крыше
Работники управляющей компании «Стандарт» уничтожили сад, который пенсионер Николай Моргунов разбил на крыше девятиэтажки на Сурикова, 31.
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Футбол
Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»
Обновлено в 10:59
Общество
«Климатические изменения сделают безлюдными целые страны»
Климатические изменения уже начали делить страны на победителей и проигравших.
Обновлено в 08:45
Политика
Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске
Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 09:47
Общество
Священника, сосланного в село из-за фото жены, вернули в Магнитогорск
Священника Сергея Зотова, который был сослан в село Фершампенуаз (Нагайбакский район, Челябинская область) из-за фотографий жены в соцсетях и ее участия в конкурсе красоты, вернули на службу в Магнитогорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 11:14
Общество
Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.
Обновлено в 09:15
Общество
Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ
Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Наука
Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
Обновлено в 02:54
Здоровье
В Минздраве назвали число россиян с сердечной недостаточностью
По словам Ревишвили, ежегодно умирают от внезапной сердечной смерти около 250 тысяч людей.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В 2018 году в возрасте 80 лет умер Иосиф Кобзон от рака простаты. Траур по супругу принято носить на протяжении одного года.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани
Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Авто
Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекречен экспертами
В Сети опубликовали детали о новом китайском пикапе Changan Kaicene F70.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Здоровье
В Челнах набирают популярность кафе с полезным меню: флаксами и веган-бургерами
Обновлено в 06:03
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.
Обновлено в 08:40
Общество
Проект планировки промзоны в Печатниках вынесут на публичные слушания
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась одобрить для вынесения на публичные слушания проект планировки территории многофункциональной зоны № 9 района Печатники по адресу: Шоссейная улица, владение 90, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 06:10
Финансы
Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей
По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Экономика
Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Сенат Флориды разрешит учителям носить оружие
Сенат Флориды принял закон о школьной безопасности, согласно которому учителям будет разрешено иметь при себе оружие.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Марий Эл пьяный мужчина выпал из полицейского автомобиля на ходу
Правоохранители заметили пропажу вскоре после того, как он вывалился В Волжске 24 апреля днем пьяный мужчина выпал из полицейского УАЗика.
Обновлено в 03:30