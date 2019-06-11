На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноябряИзвестия вчера в 17:01

Мосгорcуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию.

с чего всё началось

Спортсмены уже готовятся к переезду из СИЗО в колонию. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, навестивший арестантов в изоляторе. По подсчетам футболистов, один из них может выйти на свободу уже 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел.

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

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