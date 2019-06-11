Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноябряИзвестия вчера в 17:01
Спортсмены уже готовятся к переезду из СИЗО в колонию. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, навестивший арестантов в изоляторе. По подсчетам футболистов, один из них может выйти на свободу уже 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел.
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с чего всё началось
Мосгорcуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию.Известиявчера в 19:13
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На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
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Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
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Обновлено вчера в 18:13
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
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Обновлено вчера в 03:16
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ
Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты
По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено вчера в 20:46
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Обновлено вчера в 21:39
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Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
«Ювентус» хочет купить у «Реала» Иско, Марсело и Хамеса
По ходу минувшего сезона нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду просил руководство итальянского клуба приобрести Марсело, с которым много лет играл в Мадриде.
Обновлено в 01:45
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
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ЦСКА стал девятикратным чемпионом Лиги ВТБ
Обновлено вчера в 15:59
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Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
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Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
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Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
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Одному из инициаторов марша в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова журналисту Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить детали акции.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
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Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
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Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
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Обновлено в 02:18
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В Москве к 500-летию Тульского кремля открылась уникальная выставка
Возведенный в 1507- 1520 годах Тульский кремль на протяжении пяти столетий противостоял нападению вражеских войск, выдерживал длительные осады, - сказал на открытии выставки заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля Константин Чуйченко.
Обновлено вчера в 14:05