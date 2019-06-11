Мамаев вычислил дату выхода на свободуФАН 08:59

Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории».

с чего всё началось

Российский футболист Павел Мамаев, приговоренный к тюремному сроку, надеется выйти на свободу в День полиции, 10 ноября, об этом сообщил ответственный секретарь «Общественной наблюдательной комиссии» (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Путешествия Крым в 2019 году может побить рекорд по турпотоку Власти Крыма рассчитывают, что курорты региона в 2019 году примут 7,5 млн гостей, что побьет рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, поставленный в 2018 года - 6,8 млн человек.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Общество Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.

Происшествия В Москве проверяют данные о смерти мужчины около больницы Следственный комитет РФ начал проверку после информации СМИ о мужчине, который скончался возле московской больницы, не дождавшись медицинской помощи от врачей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Общество Четырёхдневную рабочую неделю в РФ бессмысленно даже обсуждать – эксперт Заявляя о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лишь озвучил один из общемировых трендов, реализация которого в России возможна будет только в очень далёком будущем.

Общество Назван средний возраст вступления россиян в брак Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.

Общество Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.

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Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Культура На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

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Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

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Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

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Общество Николай Дроздов объявил об уходе из передачи «В мире животных» Телеведущий и биолог Николай Дроздов сообщил в интервью «Комсомольской правде», что больше не снимается в передаче «В мире животных» и не планирует возвращаться на телевидение.