Мамаев вычислил дату выхода на свободуФАН 08:59

Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории».

с чего всё началось

Российский футболист Павел Мамаев, приговоренный к тюремному сроку, надеется выйти на свободу в День полиции, 10 ноября, об этом сообщил ответственный секретарь «Общественной наблюдательной комиссии» (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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