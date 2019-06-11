Футбол

Мамаев вычислил дату выхода на свободуФАН 08:59

Российский футболист Павел Мамаев, приговоренный к тюремному сроку, надеется выйти на свободу в День полиции, 10 ноября, об этом сообщил ответственный секретарь «Общественной наблюдательной комиссии» (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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с чего всё началось

Мамаев может быть освобожден из колонии 10 ноября

Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории».
Известиявчера в 19:13

Подробнее о событии

Свобода в День полиции: когда Мамаев покинет колонию

Газета.Ru06:10

Мамаев вычислил день своего освобождения

Lenta.ruвчера в 23:36

Мамаев выйдет из тюрьмы не позднее 10 ноября

Нева Спорт02:02

Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции

Матч ТВ02:08

Мамаев считает дни до свободы и надеется на московскую прописку

Вести.Ruвчера в 20:37

Мамаев рассчитывает выйти из колонии 10 ноября

РЕН ТВвчера в 19:40

Мамаев может быть освобожден из колонии 10 ноября

Известиявчера в 19:13
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика

Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня

Обновлено в 08:02
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США и Швеции

Обновлено в 08:01
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Футбол

Один из лидеров «Локомотива» согласовал контракт с турецким клубом

Как сообщает Trtspor.com.tr, новым клубом португальца станет турецкий «Гёзтепе».
Обновлено в 07:52
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Космос

В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей

Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Общество

Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше

В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Боярская наслаждается летними прогулками с 6-месячным сыном

Доверить заботам супруга Боярская может и грудного сына. Однако пока предпочитает больше времени проводить с малышом.
Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции «Сноба»

Подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб» задержан.
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Политика

Климкин пригрозил заставить Россию начать переговоры по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев заставит Россию сесть за стол переговоров по проблеме принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:10
Кино

Майкл Рукер снимется в сериале «Темная башня» по Стивену Кингу

Майкл Рукер, известный по ролям в фильме «Стражи Галактики» и сериале «Ходячие мертвецы», снимется в экранизации цикла Стивена Кинга «Темная башня».
Обновлено в 06:10
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на 4 года.
Обновлено в 09:25
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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