Происшествия
Мамаев заявил, что пытался найти пострадавших после дракиКоммерсантъ 10:29
Футболист Павел Мамаев в ходе допроса на заседании в Пресненском суде Москвы заявил, что пытался созвониться с пострадавшими в драках и искал их в больницах.
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Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Общество
Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка
Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Футбол
Защитник «Милана» пропустит остаток сезона
Защитник «Милана» Давиде Калабрия больше не поможет своей команде в текущем сезоне.
Обновлено в 10:49
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Футбол
Тибо Куртуа не испытывает напряженности в «Реале»
Тибо Куртуа потерял статус основного голкипера в «Реале». Тем не менее, вратарь счастлив в «Реале», утверждает источник.
Обновлено в 11:43
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Футбол
«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян носит кроп-топ без нижнего белья и агли шуз
Ради отдыха на открытом воздухе Ким отказалась от туфель на шпильках и стискивающих тело нарядов, смело надев кроп-топ без нижнего белья, открывающий все нюансы фигуры, и агли шуз — ботинки-чулки, облегающие ноги как вторая кожа.
Обновлено 23 апреля в 02:47
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
В Сети появились подробные характеристики нового флагмана Xiaomi – бюджетного смартфона Redmi, выпуск которого готовит китайский производитель.
Обновлено в 05:42
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Общество
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Яковлеву
Обновлено в 09:35
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Футбол
Братья Кокорины извинились перед пострадавшими
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии
"Многие воздушные бомбардировки были неточными, а десятки тысяч артиллерийских ударов были неизбирательными, поэтому неудивительно, что они убили и ранили многие сотни мирных жителей", – заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера, чьи слова приведены на сайте организации.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Ростех начнет экспорт уникальной системы распознавания лиц FindFace для армии
Российские компании «Рособоронэкспорт» и NtechLab, входящие в состав Госкорпорации Ростех, в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019 представили уникальную систему распознавания лиц FindFace для вооруженных сил.
Обновлено в 13:25
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату
"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58