Футболист "Краснодара" Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключенными на территории Бутырского следственного изолятора, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.

с чего всё началось

Футболист Павел Мамаев в новогодние праздники посетил храм в честь иконы Покрова, расположенный на территории Бутырской тюрьмы, сообщил его адвокат Игорь Бушманов РИА Новости.

Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»

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