Футбол
Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»
Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»РИА Новостивчера в 10:32
Футболист Павел Мамаев в новогодние праздники посетил храм в честь иконы Покрова, расположенный на территории Бутырской тюрьмы, сообщил его адвокат Игорь Бушманов РИА Новости.
РИА Новостивчера в 10:32
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с чего всё началось
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключенными на территории Бутырского следственного изолятора, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.РИА Новости04:26
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Мамаев на новогодних каникулах посетил старинный храм на территории «Бутырки»
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