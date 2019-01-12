Футболист Павел Мамаев в новогодние праздники посетил храм в честь иконы Покрова, расположенный на территории Бутырской тюрьмы, сообщил его адвокат Игорь Бушманов РИА Новости.

Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»

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