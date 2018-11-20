Футбол

Мамаев в СИЗО соорудил вместе с сокамерниками иконостас
ТК Звезда
05:42

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал «Звезде», чем в настоящий момент заняты известные спортсмены, находящиеся в заточении. По его словам, Мамаев соорудил в камере импровизированный иконостас.
ТК Звезда05:42
с чего всё началось

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Что касается Кокорина, я бы тоже не сказал, что у него есть проблемы с сокамерником. У Мамаева лучше отношении, потому что они дольше вместе находятся. У брата Александра Кокорина в этом плане тоже все нормально.
Советский спортвчера в 07:30

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РИА Новостивчера в 16:10

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Советский спортвчера в 07:30
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Сборная России сыграет со шведами в белой форме

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Александр Кокорин
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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