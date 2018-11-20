с чего всё началось

Что касается Кокорина, я бы тоже не сказал, что у него есть проблемы с сокамерником. У Мамаева лучше отношении, потому что они дольше вместе находятся. У брата Александра Кокорина в этом плане тоже все нормально.

Советский спорт

вчера в 07:30