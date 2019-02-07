Футбол
Мамаев сыграет в футбол в СИЗО «Бутырка»Москва 24 09:01
Футболист Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка", предложил провести матч против команды ФСИН. Поединок состоится 14 февраля – в День святого Валентина, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.
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Как сообщил «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко, с инициативой провести матч выступил находящийся в СИЗО «Бутырка» футболист Павел Мамаев.Говорит Москва07:20
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