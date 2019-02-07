Футбол

Мамаев сыграет в футбол в СИЗО «Бутырка»Москва 24 09:01

Футболист Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка", предложил провести матч против команды ФСИН. Поединок состоится 14 февраля – в День святого Валентина, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.
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Мамаев проведёт футбольный матч против команды ФСИН в День святого Валентина

Как сообщил «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко, с инициативой провести матч выступил находящийся в СИЗО «Бутырка» футболист Павел Мамаев.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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