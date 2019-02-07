Мамаев сыграет в футбол в День святого ВалентинаMolnet.ru вчера в 08:46

Как сообщил «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко, с инициативой провести матч выступил находящийся в СИЗО «Бутырка» футболист Павел Мамаев.

с чего всё началось

Футболист Павел Мамаев согласился поучаствовать в матче между заключенными СИЗО "Бутырка". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на адвоката футболиста Игоря Бушманова.

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