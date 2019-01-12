Футбол
Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»
Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»News.ru04:51
«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО „Бутырка“, там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле», — сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов. Адвокат назвал это социальным проектом для поддержки психологического состояния заключённых.
News.ru04:51
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