Спорт
Хавбек «Краснодара» Мамаев призвал суд к здравому смыслуБлокнот Краснодар 03:35
Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники, чтобы нам выбирать такую меру пресечения. Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое, — цитируют слова Мамаева из зала суда "РИА Новости".
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Политика
Киев готовится к выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Киевский режим засуетился после того, как появилась информация о выдаче жителям Луганской и Донецкой народных республик паспортов РФ, и теперь угрожает лишить людей украинского гражданства.
Обновлено в 04:53
Экономика
ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора
Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора".
Обновлено в 02:00
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
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Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
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Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Авто
Начались продажи нового УАЗ «Буханка»
Дилерские центры Ульяновского автозавода уже начали получать новую «Буханку» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Политика
Порошенко сделал русофобию государственной политикой, заявил Медведчук
Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко за пять лет своего президентства сделал русофобию государственной политикой.
Обновлено в 03:24
Авто
Первый авто в жизни: что выбирает молодежь
Выбирая первую машину, московская молодежь чаще предпочитает «немцев», а начинающие водители из регионов придерживаются более прагматичных взглядов и покупают доступные авто корейских брендов.
Обновлено в 04:56
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 01:34
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Хоккей
«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ
Обновлено в 02:14
Авто
Haval прекратит продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России
Российские дилеры Haval завершает продажи модели H6 Coupe.
Обновлено вчера в 03:55
Авто
Genesis представил концепт компактного электрического хэтчбека Mint
Премиальный бренд Genesis, который принадлежит южнокорейской компании Hyundai, представил концепт миниатюрного электрического хэтчбека Mint.
Обновлено в 04:10
Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Вторая жена «Иванушки» Григорьева-Аполлонова ушла к баскетболисту
Новым возлюбленным длинноногой блондинки стал спортсмен Андрей Зубков. Причем уже вторая жена певца уходит именно к баскетболисту.
Обновлено в 04:05
Культура
Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск
Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка думает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Происшествия
ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга
Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.
Обновлено в 03:21
Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29