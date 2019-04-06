Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»РИА Новости вчера в 20:15
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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