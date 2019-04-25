Мамаев рассказал о причине конфликта с СоловчукомИзвестия 10:52

Футболист Павел Мамаев, находящийся под арестом, рассказал, что стало причиной его конфликта с водителем Виталием Соловчуком. По его словам, шофер телеведущей Ольги Ушаковой оскорбил спортсмена и его друзей.

Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком

Происшествия Дело Валова возвращено в сочинский суд Дело Валова возвращено в нижестоящую судебную инстанцию, поскольку осужденного не ознакомили с материалами дела, жалобами, позициями суда и прокурора, сообщили сегодня "Свободные медиа".

Политика Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

Экономика НЛМК не уйдет от пошлин Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.

Космос Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.

Транспорт Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Политика США запретили въезд председателю правительства Чечни США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.

Кино Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.

Музыка Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».

Экономика Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти» Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.

Экономика ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».

Происшествия Четыре тысячи человек эвакуировали из Арбитражного суда Москвы Около четырех тысяч человек пришлось эвакуировать в четверг из Арбитражного суда Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Суд направил на лечение участника митинга против пенсионной реформы Тверской суд Москвы направил на принудительное лечение 25-летнего участника протестной акции 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева.

Политика Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.

Здоровье Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.

Энергетика НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.

Происшествия В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.

Общество Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов "При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.

Общество Священника, сосланного в село из-за фото жены, вернули в Магнитогорск Священника Сергея Зотова, который был сослан в село Фершампенуаз (Нагайбакский район, Челябинская область) из-за фотографий жены в соцсетях и ее участия в конкурсе красоты, вернули на службу в Магнитогорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".

Происшествия Собиравшийся вылетать в США Boeing загорелся в аэропорту Дели Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air India загорелся в четверг, 25 апреля, в международном аэропорту Дели, сообщает India Today.

Общество Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.