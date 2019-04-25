Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с СоловчукомИзвестия 10:52
Футболист Павел Мамаев, находящийся под арестом, рассказал, что стало причиной его конфликта с водителем Виталием Соловчуком. По его словам, шофер телеведущей Ольги Ушаковой оскорбил спортсмена и его друзей.
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Происшествия
Дело Валова возвращено в сочинский суд
Дело Валова возвращено в нижестоящую судебную инстанцию, поскольку осужденного не ознакомили с материалами дела, жалобами, позициями суда и прокурора, сообщили сегодня "Свободные медиа".
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 01:41
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Музыка
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Четыре тысячи человек эвакуировали из Арбитражного суда Москвы
Около четырех тысяч человек пришлось эвакуировать в четверг из Арбитражного суда Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд направил на лечение участника митинга против пенсионной реформы
Тверской суд Москвы направил на принудительное лечение 25-летнего участника протестной акции 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева.
Обновлено в 08:52
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям
В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Общество
Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
Экс-губернатору Кировской области Никите Белых отказали в отсрочке уплаты штрафа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Общество
Священника, сосланного в село из-за фото жены, вернули в Магнитогорск
Священника Сергея Зотова, который был сослан в село Фершампенуаз (Нагайбакский район, Челябинская область) из-за фотографий жены в соцсетях и ее участия в конкурсе красоты, вернули на службу в Магнитогорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 11:14
Общество
Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ
Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия
Собиравшийся вылетать в США Boeing загорелся в аэропорту Дели
Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air India загорелся в четверг, 25 апреля, в международном аэропорту Дели, сообщает India Today.
Обновлено в 11:24
Общество
Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.
Обновлено в 09:15
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56