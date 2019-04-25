Происшествия
Мамаев назвал причину драки с водителем СоловчукомУралинформбюро вчера в 10:57
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в суде рассказал, из-за чего произошел конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. По словам футболиста, все началось с того, что его подруга Александра Поздникавене по ошибке села в чужую машину.
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Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»
Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика
Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Участники и инвалиды ВОВ получат по 10 000 рублей ко Дню Победы
Указ о ежегодной выплате участникам Великой Отечественной войны, приуроченной ко Дню Победы, подписал 24 апреля Президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС
Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ
Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что всем странам следует отказаться от ядерного оружия, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено вчера в 18:28
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 12:44
Теннис
Тим обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина).
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве
В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено 24 апреля в 02:45
Армия и оружие
Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»
Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Путин прокомментировал итоги выборов президента Украины
По завершении переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, Путин заявил журналистам, что победа Владимира Зеленского в борьбе за президентский пост на Украине указывает на полный провал политики, проводимой Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Виктория Боня похудела после возвращения в Москву
Обновлено вчера в 21:00
Баскетбол
Майки Леброна Джеймса — самые продаваемые в НБА, Дончич вошёл в топ-15
Претендент на звание лучшего новобранца лиги баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в топ-15 игроков, чьи майки стали самыми продаваемыми в сезоне.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено вчера в 13:40