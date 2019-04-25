Происшествия

Мамаев назвал причину драки с водителем СоловчукомУралинформбюро вчера в 10:57

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в суде рассказал, из-за чего произошел конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. По словам футболиста, все началось с того, что его подруга Александра Поздникавене по ошибке села в чужую машину.
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Подрались из-за петуха

Российская газетавчера в 15:52

«Почему ты считаешь, что Кокорин — петух?» Мамаев рассказал, почему вмешался в драку с Соловчуком

Матч ТВвчера в 10:25

«Он нанес мне удар, я почувствовал шок и угрозу». Мамаев рассказал подробности драки с водителем

Sport24.ruвчера в 07:26

Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»

РБКвчера в 08:26

Кокорин: спросил у Соловчука за петуха, он ответил, что это его личное мнение

Чемпионатвчера в 10:42

Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком

РИА Новостивчера в 07:20

Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком

RT на русскомвчера в 07:48
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Футбол

«Арсенал» победил «Спартак» в Туле

Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Обновлено вчера в 05:01
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Участники и инвалиды ВОВ получат по 10 000 рублей ко Дню Победы

Указ о ежегодной выплате участникам Великой Отечественной войны, приуроченной ко Дню Победы, подписал 24 апреля Президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС

Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика

Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ

Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что всем странам следует отказаться от ядерного оружия, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено вчера в 18:28
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева снялась обнаженной

Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 12:44
Теннис

Тим обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина).
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве

В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено 24 апреля в 02:45
Армия и оружие

Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»

Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Путин прокомментировал итоги выборов президента Украины

По завершении переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, Путин заявил журналистам, что победа Владимира Зеленского в борьбе за президентский пост на Украине указывает на полный провал политики, проводимой Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Виктория Боня похудела после возвращения в Москву

Обновлено вчера в 21:00
Баскетбол

Майки Леброна Джеймса — самые продаваемые в НБА, Дончич вошёл в топ-15

Претендент на звание лучшего новобранца лиги баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в топ-15 игроков, чьи майки стали самыми продаваемыми в сезоне.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено вчера в 10:45
Экономика

«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы

«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено вчера в 13:40
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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