Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с СоловчукомИзвестия 10:52
Футболист Павел Мамаев, находящийся под арестом, рассказал, что стало причиной его конфликта с водителем Виталием Соловчуком. По его словам, шофер телеведущей Ольги Ушаковой оскорбил спортсмена и его друзей.
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Хоккей
Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа
Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика
Путин поручил МИД продумать формат возможного визита Эрдогана в Россию
Российский лидер Владимир Путин поручил МИД рассмотреть формат возможного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю открытия Соборной мечети в Крыму.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Moscow Times назвала фальшивым удостоверение у убитого при стрельбе
В газете Moscow Times заявили, что убитый при стрельбе около станции «Новые Черемушки» в Москве не был их сотрудником, а его удостоверение поддельное.
Обновлено в 13:44
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Политика
В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током
Компания Apple объявила в четверг об отзыве произведенных ею адаптеров, которые предназначаются для сетевых розеток, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:54
Политика
В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете хамона
Ранее источники в ведомстве заявили, что идея запрета на ввоз хамона в министерстве не обсуждается.
Обновлено в 14:49
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Футбол
Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим остается тяжелым
Артистка не может даже говорить Популярная российская певица МакSим недавно отдыхала в Европе.
Обновлено в 05:23
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Игры
Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне
Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено вчера в 10:26
Музыка
Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star
Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27