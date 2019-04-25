Происшествия

Мамаев рассказал о причине конфликта с СоловчукомИзвестия 10:52

Футболист Павел Мамаев, находящийся под арестом, рассказал, что стало причиной его конфликта с водителем Виталием Соловчуком. По его словам, шофер телеведущей Ольги Ушаковой оскорбил спортсмена и его друзей.
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«Почему ты считаешь, что Кокорин — петух?» Мамаев рассказал, почему вмешался в драку с Соловчуком

Матч ТВ10:25

Мамаев представил свою версию конфликта с Соловчуком

Чемпионат07:26

Подрались из-за петуха

Российская газета09:21

«Он нанес мне удар, я почувствовал шок и угрозу». Мамаев рассказал подробности драки с водителем

Sport24.ru07:26

Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком

РИА Новости07:20

Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком

RT на русском07:48

Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»

РБК08:26
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Хоккей

Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа

Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика

Путин поручил МИД продумать формат возможного визита Эрдогана в Россию

Российский лидер Владимир Путин поручил МИД рассмотреть формат возможного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю открытия Соборной мечети в Крыму.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Moscow Times назвала фальшивым удостоверение у убитого при стрельбе

В газете Moscow Times заявили, что убитый при стрельбе около станции «Новые Черемушки» в Москве не был их сотрудником, а его удостоверение поддельное.
Обновлено в 13:44
Футбол

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Обновлено в 11:40
Политика

Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

Обновлено в 09:35
Политика

В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Наука

Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие

В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током

Компания Apple объявила в четверг об отзыве произведенных ею адаптеров, которые предназначаются для сетевых розеток, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:54
Политика

В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете хамона

Ранее источники в ведомстве заявили, что идея запрета на ввоз хамона в министерстве не обсуждается.
Обновлено в 14:49
Политика

Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов

На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье

Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Футбол

Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»

Обновлено в 08:57
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 12:40
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание

В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Футбол

Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Общество

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Культура

В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Состояние певицы МакSим остается тяжелым

Артистка не может даже говорить Популярная российская певица МакSим недавно отдыхала в Европе.
Обновлено в 05:23
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Игры

Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне

Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено в 14:20
Музыка

Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star

Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
Обновлено в 10:25
Политика

Зеленский хочет уволить пять министров

Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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