Происшествия

Мамаев рассказал о драке с СоловчукомNews.ru 09:13

Российский футболист Павел Мамаев дал показания в Пресненском суде по делу об избиениях людей в центре столицы. Когда мы подошли к водителю пообщаться, мы не стали его сразу бить. Его ответы на поставленные вопросы подтвердили слова девушки.
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Подрались из-за петуха

Российская газета15:52

Мамаев заявил, что пытался найти пострадавших после драки

Коммерсантъ10:29

«Пил виски и пиво». Мамаев дал первые показания в суде

Матч ТВ07:12

Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком

RT на русском07:48

«Он нанес мне удар, я почувствовал шок и угрозу». Мамаев рассказал подробности драки с водителем

Sport24.ru07:26

Мамаев рассказал о драке с Соловчуком

News.ru09:13

Мамаев обзванивал больницы, беспокоясь за Соловчука

REGNUM09:56
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Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 14:47
Здоровье

От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться

Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Политика

Небензя назвал Совбезу ООН цель указа о гражданстве жителям Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, объяснил необходимость принятия Москвой документа об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.
Обновлено в 19:35
Политика

В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Общество

В Москве на Пасху резко похолодает

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Общество

Челябинск: ждать 2050 года или делать из «Торгового центра» скейт-парк прямо сейчас?

Если в Челябинске запустить скоростные трамваи до спальных районов, устроить городскую среду с парками и доминированием пешеходов, а полуразрушенные здания-инвалиды превратить в модные, тусовочные места, количество «поуехавших» упадёт, а будущее наконец заиграет светлыми красками и инвестициями.
Обновлено в 08:30
Политика

Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.
Обновлено в 20:31
Религия

Православные отмечают Великую Пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Политика

Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в Юрьевке

Обновлено в 19:54
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика

Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский

Обновлено в 07:08
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Хоккей

Сборная России сыграет с США в полуфинале юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:00
Энергетика

Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»

Обновлено в 18:29
Футбол

Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика

Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 20:36
Хоккей

Медведев распорядился построить в Омске ледовый дворец

Обновлено в 18:13
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика

Во Владивостоке отменили мемориальную церемонию с участием Ким Чен Ына

Церемония возложения цветов к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота (ТОФ)" во Владивостоке с участием председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и губернатора Приморского края Олег Кожемяко, отменена, сообщили собравшимся у мемориала журналистам организаторы мероприятия.
Обновлено в 20:11
Интернет

Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки

Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.
Обновлено в 13:56
Политика

Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове

Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Экономика

Эксперты рассказали, где в России продаются самые дорогие и самые дешевые куличи

Самые дорогие куличи продаются в Архангельске, а самые дешевые — в Волгограде, сообщили РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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