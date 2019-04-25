Происшествия
Мамаев рассказал о драке с СоловчукомNews.ru 09:13
Российский футболист Павел Мамаев дал показания в Пресненском суде по делу об избиениях людей в центре столицы. Когда мы подошли к водителю пообщаться, мы не стали его сразу бить. Его ответы на поставленные вопросы подтвердили слова девушки.
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Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Политика
Небензя назвал Совбезу ООН цель указа о гражданстве жителям Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, объяснил необходимость принятия Москвой документа об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.
Обновлено в 19:35
Политика
В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Общество
Челябинск: ждать 2050 года или делать из «Торгового центра» скейт-парк прямо сейчас?
Если в Челябинске запустить скоростные трамваи до спальных районов, устроить городскую среду с парками и доминированием пешеходов, а полуразрушенные здания-инвалиды превратить в модные, тусовочные места, количество «поуехавших» упадёт, а будущее наконец заиграет светлыми красками и инвестициями.
Обновлено в 08:30
Политика
Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.
Обновлено в 20:31
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч
Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в Юрьевке
Обновлено в 19:54
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 20:36
Хоккей
Медведев распорядился построить в Омске ледовый дворец
Обновлено в 18:13
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Во Владивостоке отменили мемориальную церемонию с участием Ким Чен Ына
Церемония возложения цветов к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота (ТОФ)" во Владивостоке с участием председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и губернатора Приморского края Олег Кожемяко, отменена, сообщили собравшимся у мемориала журналистам организаторы мероприятия.
Обновлено в 20:11
Интернет
Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки
Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.
Обновлено в 13:56
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Экономика
Эксперты рассказали, где в России продаются самые дорогие и самые дешевые куличи
Самые дорогие куличи продаются в Архангельске, а самые дешевые — в Волгограде, сообщили РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:25