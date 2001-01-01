Спорт

Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»Sport.ru 09:44

Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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