Спорт
Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»Sport.ru 09:44
Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
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Авто
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Два раза никто не попросит
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Сегодня в Челябинской области в очереди стоят три города – Троицк, Миасс и Кыштым.
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