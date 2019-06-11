Футбол
Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полицииSportbox.RU 02:08
Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября, — рассказал Мельников. Напомним, что 10 ноября в России отмечается День полиции.
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с чего всё началось
Мосгорcуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию.Известиявчера в 19:13
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