Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полицииSportbox.RU 02:08

Мосгорcуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию.

с чего всё началось

Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября, — рассказал Мельников. Напомним, что 10 ноября в России отмечается День полиции.

Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции

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