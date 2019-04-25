Происшествия
Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»РБК 08:26
Слово «петух» является оскорбительным для мужского достоинства, заявил футболист Павел Мамаев на заседании Пресненского суда Москвы, который рассматривает по существу дело о хулиганстве в отношении него и его коллеги Александра Кокорина. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Хоккей
Андрей Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком»
Защитник Андрей Кутейкин подписал новый контракт с московским «Спартаком», информирует официальный сайт красно-белого клуба.
Обновлено в 07:59
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой форме
Тульский "Арсенал" и "Спартак" определились с экипировкой на сегодняшний матч 25-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Общество
Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года
На крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено в 10:38
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили
Президент России Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Свидетель отметила спокойное поведение Кокорина и Мамаева в кафе
Алена Шинкарева, свидетель по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о том, что происходило в кафе, где у футболистов началась потасовка с главой Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:51
Политика
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Политика
Захарова назвала закон о языке противоречащим конституции Украины
Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие на Украине выборы президента и принятие закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 09:50
Наука
Открыт фермент, способный остановить клеточную смерть
Биохимики РУДН продемонстрировали, что один из них — EndoG — может остановить процесс смерти клеток, если выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни
Американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя
Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
Обновлено в 06:32
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Космос
Жители Астрахани стали свидетелями появления в небе НЛО
Жители Астрахани не впервые становятся свидетелями появления в небе странной яркой точки.
Обновлено в 09:01
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Общество
Опубликован длинный список премии «Большая книга»
Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:40