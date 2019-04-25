Происшествия

Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»РБК 08:26

Слово «петух» является оскорбительным для мужского достоинства, заявил футболист Павел Мамаев на заседании Пресненского суда Москвы, который рассматривает по существу дело о хулиганстве в отношении него и его коллеги Александра Кокорина. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»

РБК08:26

Мамаев в суде рассказал подробности драки с Соловчуком

Российская газета07:41

Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком

RT на русском07:48

Мамаев: Если бы Соловчук извинился за свои слова, не было бы драки

Life.ru07:05

Мамаев: «Приму любое наказание, которое определит суд. Не хочу давить на жалость»

Sport24.ru07:53

Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком

РИА Новости07:20

Мамаев представил свою версию конфликта с Соловчуком

Чемпионат07:26
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Хоккей

Андрей Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком»

Защитник Андрей Кутейкин подписал новый контракт с московским «Спартаком», информирует официальный сайт красно-белого клуба.
Обновлено в 07:59
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 10:40
Футбол

«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой форме

Тульский "Арсенал" и "Спартак" определились с экипировкой на сегодняшний матч 25-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:58
Происшествия

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Общество

Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года

На крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено в 10:38
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Политика

Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили

Президент России Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Свидетель отметила спокойное поведение Кокорина и Мамаева в кафе

Алена Шинкарева, свидетель по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о том, что происходило в кафе, где у футболистов началась потасовка с главой Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Обновлено в 10:20
Политика

Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России

Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Политика

В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами

Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Политика

Захарова назвала закон о языке противоречащим конституции Украины

Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие на Украине выборы президента и принятие закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 09:50
Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
Наука

Открыт фермент, способный остановить клеточную смерть

Биохимики РУДН продемонстрировали, что один из них — EndoG — может остановить процесс смерти клеток, если выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным

Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни

Американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя

Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
Обновлено в 06:32
Экономика

Российские мегаполисы предложили объединить

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Космос

Жители Астрахани стали свидетелями появления в небе НЛО

Жители Астрахани не впервые становятся свидетелями появления в небе странной яркой точки.
Обновлено в 09:01
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Наука

Найдены камни, которые превращают свет в электричество

Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Религия

Чистый четверг отмечают православные верующие

Обновлено в 02:30
Происшествия

Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации

Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Общество

Опубликован длинный список премии «Большая книга»

Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог

Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:40
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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