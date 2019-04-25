Происшествия

Мамаев раскрыл причину конфликта с водителем СоловчукомNewInform 08:42

По словам футболиста, драки можно было избежать, если бы оппонент извинился за свои оскорбления. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, выступая в суде, рассказал, с чего начался конфликт между его компанией и Виталием Соловчуком - водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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