Происшествия
Мамаев раскрыл причину конфликта с водителем СоловчукомNewInform 08:42
По словам футболиста, драки можно было избежать, если бы оппонент извинился за свои оскорбления. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, выступая в суде, рассказал, с чего начался конфликт между его компанией и Виталием Соловчуком - водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
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Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
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Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Наука
Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети
Обновлено в 05:43
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
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Вечный патруль: беспилотники с новыми батареями смогут летать годами
Стартап из Калифорнии Alta Devices показал новые солнечные батареи для беспилотников, способные годами удерживать аппараты в воздухе.
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Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
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ECA обсудит создание новой еврокубковой системы
Ассоциация европейских клубов (ЕСА) проведет специальное заседание генеральной ассамблеи, где обсудит создание новых клубных европейских турниров.
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Общество
Как спроектировать свою маленькую ферму с нуля
Небольшая ферма может варьироваться от шести соток с несколькими курами-несушками и парой коз до больших участок, где можно содержать большое поголовье КРС, овец и домашней птицы плюс выращивать полевые культуры.
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Космос
Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите
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Происшествия
В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания
Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Футбол
Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Космос
Тайна Ультима Туле превратилась в головоломку для ученых
Обновлено в 10:45
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов
Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек.
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Кино
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Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Музыка
Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star
Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55