Кокорин и Мамаев дали показания в судеГазета Metro 15:50

Сегодня в Пресненском суде города Москвы прошло очередное заседание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. В этот раз показания давали сами подсудимые - они впервые рассказали суду свою версию конфликтов.

Кокорин и Мамаев дали показания в суде

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