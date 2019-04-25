Происшествия

Кокорин и Мамаев дали показания в судеГазета Metro 15:50

Сегодня в Пресненском суде города Москвы прошло очередное заседание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. В этот раз показания давали сами подсудимые - они впервые рассказали суду свою версию конфликтов.
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Подрались из-за петуха

Российская газета15:52

Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком

РИА Новости07:20

Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»

РБК08:26

«Он нанес мне удар, я почувствовал шок и угрозу». Мамаев рассказал подробности драки с водителем

Sport24.ru07:26

«Почему ты считаешь, что Кокорин — петух?» Мамаев рассказал, почему вмешался в драку с Соловчуком

Матч ТВ10:25

Дело Кокорина и Мамаева: показания Павла Мамаева в суде

Чемпионат08:50

Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком

RT на русском07:48
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Кино

В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено в 16:35
Происшествия

На проспекте Художников сбили девочку на самокате

На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Обновлено в 18:44
Происшествия

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Финансы

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Энергетика

Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Под Калининградом установят комплекс РЭБ, который охватит всю Европу

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН" установят в Калининградской области.
Обновлено в 18:19
Футбол

Зидан: «„Хетафе“ неспроста находится в зоне Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Хетафе» (0:0) в матче 34-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 19:33
Общество

Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке

Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Космос

3D-лазер и космический уборщик: итоги работы шестых «Семихатовских чтений»

Разработки космического масштаба представили сегодня свердловские школьники – в Екатеринбурге прошел финал шестых Семихатовских чтений.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика

«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы

«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Политика

Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский сменил имя в Facebook

Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский изменил написание своего имени в Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:35
Политика

В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено в 17:24
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 14:47
Футбол

«Спартак» – фаворит в борьбе за пятое место

Наверху «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» считают шансы, как опередить «Зенит» в борьбе за чемпионство и разыгрывают места в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:55
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Наука

Детектор темной материи измерил редкий распад атома во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 17:41
Политика

Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»

Как утверждал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, указ выпустили после выборов президента Украины, поскольку во время избирательной кампании это мог бы в свою пользу использовать Петр Порошенко.
Обновлено в 06:03
Общество

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно

Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.
Обновлено в 00:14
Хоккей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске

Сегодня, 25 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске, сообщает 12 канал.
Обновлено в 12:08
Здоровье

Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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