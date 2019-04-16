Происшествия
Мамаев пытался получить видеозапись драки с водителем СоловчукомRambler News Service 11:48
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Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 16:45
Политика
Президент Таджикистана рассказал, как познакомился с Путиным
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в беседе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:28
Политика
«Ъ» узнал о возможных кадровых перестановках в Совфеде
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.
Обновлено в 19:00
Политика
Порошенко нашел «все основания выиграть» на выборах на Украине
Украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что у него есть "все основания" одержать победу во втором туре выборов на Украине.
Обновлено в 22:43
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Теннис
Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира
Обновлено в 10:58
Политика
МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию
В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Китай получил 24 российских истребителя Су-35
Обновлено в 05:23
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Общество
Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки
Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы.
Обновлено в 20:15
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика
FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях
Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29
Общество
Бывший адвокат Карауловой назвал её освобождение по УДО чудом
Ранее Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды «Исламского государства»*.
Обновлено в 08:43
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено в 22:00
Общество
Алексей Текслер проинспектирует Копейск
Обновлено в 04:12
Авто
Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!
Toyota RAV4 на протяжении многих лет является бестселлером японского автогиганта.
Обновлено в 22:30
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Космос
Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю
HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:16
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 21:29
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Транспорт
В России могут организовать платные перекрестки
Предполагается, что такая мера поможет решить проблему пробок, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок В будущем году в одном из российских регионов планируют провести эксперимент с введением платы за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено в 00:33
Кино
В Китае премьеру «Игры престолов» сократили на 6 минут
Обновлено в 05:52