Футбол
Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости 12:34
Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Скончался композитор Евгений Крылатов
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В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
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Петр Чех: «Арсенал» с уважением относится к «Валенсии»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».
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Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
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Обновлено в 13:39
Футбол
В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву
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Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае могут затянуться
Поиски тел семи туристов, погибших на Алтае в результате схода лавины, могут затянуться из-за обилия сошедшего снега.
Обновлено в 06:09
Здоровье
В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице
СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.
Обновлено в 13:40
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Политика
МИД Британии призывает осудить Россию за поддержку Венесуэлы
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
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Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
«Аэрофлот» задержал и отменил шесть рейсов Superjet 100
«Аэрофлот» 8 мая отменил и задержал шесть запланированных в этот день рейсов самолетов Superjet 100.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
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Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
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«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
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Журналист Sport Mediaset Бруно Лонги рассказал в эфире Top Calcio, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб.
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Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Экономика
Правительство опубликовало план по двукратному снижению бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал единый план по достижению национальных целей развития к 2024 году, документ опубликован на сайте правительства.
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У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика
Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 19:04