Футбол

Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости 12:34

Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Адвокат Мамаева: нельзя всем отвечать за действия одного

Чемпионат12:18

Мамаев – о решении суда: «Все хорошо»

ProstoProSport11:49

Мамаев — о приговоре: Всё хорошо!

Life.ru11:40

Павел Мамаев — после суда: «Все хорошо»

Матч ТВ12:18

Павел Мамаев – о решении суда: «Все хорошо»

Спорт-Экспресс11:29

Мамаев – о приговоре суда: «Все хорошо»

Бомбардир.ру11:59

Мамаев, выходя из зала суда: «Все хорошо»

Sports.ru11:58
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Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

Обновлено в 05:18
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Сегодня огласят приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о драках в центре Москвы, произошедших осенью прошлого года.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол

Петр Чех: «Арсенал» с уважением относится к «Валенсии»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Политика

Активистов призвали не политизировать акцию «Бессмертный полк»

Лидера столичного отделения «Единой России» призвали активистов и сторонников не заниматься политизированием «Бессмертного полка».
Обновлено в 07:21
Общество

Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева

Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж у представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Политика

Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.
Обновлено в 01:58
Экономика

Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
Обновлено в 14:55
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Футбол

В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 15:10
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае могут затянуться

Поиски тел семи туристов, погибших на Алтае в результате схода лавины, могут затянуться из-за обилия сошедшего снега.
Обновлено в 06:09
Здоровье

В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице

СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.
Обновлено в 13:40
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 15:25
Политика

МИД Британии призывает осудить Россию за поддержку Венесуэлы

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 13:21
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

«Аэрофлот» задержал и отменил шесть рейсов Superjet 100

«Аэрофлот» 8 мая отменил и задержал шесть запланированных в этот день рейсов самолетов Superjet 100.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика

Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
Обновлено в 14:49
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком

«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Футбол

В четверг «Ювентус» может объявить об уходе Аллегри

Журналист Sport Mediaset Бруно Лонги рассказал в эфире Top Calcio, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб.
Обновлено в 14:29
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Экономика

Правительство опубликовало план по двукратному снижению бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал единый план по достижению национальных целей развития к 2024 году, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 14:22
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика

Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 19:04
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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