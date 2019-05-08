Футбол
Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости вчера в 12:34
Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
В подмосковной «Пятерочке» сотрудник магазина избил покупателя
По словам источника в правоохранительных органах, сотрудник магазина "Пятерочка" избил мужчину-покупателя, заподозрив его в краже.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
"Полиция задержала Елену Бережную и доставила в отделение", - пояснил ТАСС представитель полиции Киева, добавив, что во время задержания она "вела себя агрессивно".
Обновлено в 03:19
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Девятилетнего ребёнка обвинили в убийстве своей матери в США
ИА «Ореанда-Новости» Девятилетнему мальчику из США предъявлены обвинения в убийстве собственной матери.
Обновлено в 02:14
Авто
Россияне стали реже покупать дизельные автомобили
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 04:15
Авто
По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге
Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как мошенники наживаются на залоговом транспорте и подскажет покупателям, как уберечь себя от подобных проблем.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено вчера в 11:48
Общество
В Москве начался сильный ливень
В разных районах Москвы начался сильный ливень с грозой и шквалистым ветром.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
«Валенсия» сыграет с «Арсеналом» в ответном полуфинале Лиги Европы
«Валенсия» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала откровенное видео из бассейна
Украинская певица Анна Седокова в своем Instagram разместила очередное откровенное видео из бассейна, попытавшись, таким образом, заткнуть рты тем, кто ранее рассмотрел на ее ягодицах целлюлит.
Обновлено в 03:02
Политика
Задержан вице-спикер оппозиционного парламента Венесуэлы
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире государственного телеканала сообщил о задержании первого вице-президента оппозиционного парламента страны и одного из руководителей государственного переворота 30 апреля Эдгара Самбрано.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Футбол
ФИФА оставила в силе запрет на регистрацию «Челси» новых футболистов
Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) частично удовлетворил апелляцию лондонского "Челси", оставив в силе запрет на регистрацию игроков мужскими командами английского клуба в течение двух регистрационных периодов, сообщается на сайте ФИФА.
Обновлено вчера в 07:11
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В Харькове задумались о возвращении проспекту имени маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с просьбой поддержать возвращение одному из городских проспектов имени маршала Жукова.
Обновлено вчера в 18:58