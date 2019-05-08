Футбол

Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости 12:34

Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павел Мамаев — после суда: «Все хорошо»

Sportbox.RU12:18

Павел Мамаев — после суда: «Все хорошо»

Матч ТВ12:18

Мамаев, выходя из зала суда: «Все хорошо»

Sports.ru11:58

Адвокат Мамаева: нельзя всем отвечать за действия одного

Чемпионат12:18

Адвокат Мамаева: «На следующей неделе встретимся с Павлом и решим, как обжаловать приговор»

Спорт-Экспресс12:10

Мамаев – о приговоре суда: «Все хорошо»

Бомбардир.ру11:59

Мамаев – о решении суда: «Все хорошо»

ProstoProSport11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Общество

Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

Обновлено в 12:00
Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции "А Альфа-Банк" пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.
Обновлено в 04:41
Экономика

ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России

Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики.
Обновлено в 07:27
Спорт

Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 17:13
Политика

Дональд Трамп продлил санкции против Сирии на год

Президент США Дональд Трамп подлил действие чрезвычайного положения (ЧП) в отношении правительства Сирии, которое предусматривает введение санкций.
Обновлено в 17:52
Футбол

Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Здоровье

В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице

СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Здоровье

Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171

С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Происшествия

SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Ростова из-за поломки

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Эскадрилью штурмовиков «Суперграч» сформировали на Ставрополье

Обновлено в 02:14
Происшествия

Зелёная дача в Шуваловском парке полыхала три часа

Обновлено в 17:31
Музыка

Юбилей Булата Окуджавы отметят в России новым исполнением его песен

Обновлено в 17:21
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Здоровье

Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
Общество

Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы

Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено в 10:13
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» почувствовала себя непривлекательной после операции

Обновлено в 11:04
Политика

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Обновлено в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное