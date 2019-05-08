Футбол
Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости вчера в 12:34
Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат Мамаева: «На следующей неделе встретимся с Павлом и решим, как обжаловать приговор»
Спорт-Экспрессвчера в 12:10
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Космос
Роскосмос и NASA согласовали будущие полеты на «Союзах»
Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что Россия и США договорились по приобретению двух дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 22:37
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Школьникам – стипендии, бюджету – песню
Прием документов ведет Центр развития дополнительного образования детей по адресу: 664007, Иркутск, ул. Красноказачья, д. 9, каб. 9. Документы можно принести туда до 3 июля, также прислать по адресам: mail@detirk.ru, 68ovd@mail.ru В Иркутской области начался прием заявок на конкурс на разработку лучших предложений по формированию и представлению бюджета для граждан.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Защита Кокорина намерена обжаловать приговор
Сегодня суд приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Находящийся под домашним арестом Карлос Гон сможет переехать в особняк
Бывший руководитель альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, находящийся под домашним арестом, сможет сменить обстановку и переехать в свой особняк в центре Токио.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Haval установил новый рекорд по продажам в России
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Космос
Первый национальный турецкий спутник будет запущен в следующем году
Спутник связи нового поколения Türksat 5A, принадлежащий Турции, будет запущен во втором квартале 2020 года, заявил генеральный менеджер Türksat Сенк Шен 8 мая, сообщила газета Daily Sabah.
Обновлено вчера в 22:36
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Авто
Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4
Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Маурицио Сарри: «Челси» ждет очень сложный матч с «Айнтрахтом»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта».
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено вчера в 01:43
Авто
В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»
Автомобиль, основная часть работы над которым закончилась в прошлом году, оснастили тканевой крышей и перекрасили в белый цвет.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам
Обновлено вчера в 12:00
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
За неделю в Ленобласти от укусов клещей пострадали 302 человека
Всего же в этом году по данным на сегодняшний день в медицинские организации Ленобласти обратились 563 человека, пострадавших от присасываний клещей, в том числе 155 детей в возрасте до 17 лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 04:15
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено 07 мая в 17:00
Футбол
Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено вчера в 08:31
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено вчера в 06:06