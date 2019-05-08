Футбол

Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости вчера в 12:34

Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Мамаев, покидая зал суда: всё хорошо

Чемпионатвчера в 11:36

Мамаев: всё хорошо

RT на русскомвчера в 11:56

Мамаев — о приговоре: Всё хорошо!

Life.ruвчера в 11:40

Павел Мамаев — после суда: «Все хорошо»

Матч ТВвчера в 12:18

Павел Мамаев – о решении суда: «Все хорошо»

Спорт-Экспрессвчера в 11:29

Мамаев – о приговоре суда: «Все хорошо»

Бомбардир.рувчера в 11:59

Мамаев, выходя из зала суда: «Все хорошо»

Sports.ruвчера в 11:58
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Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Обновлено вчера в 19:59
Футбол

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Игры

Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом

Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Футбол

Малафеев заявил, что ему неинтересно говорить о Кокорине и Мамаеве

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Федеральный центр питания раскрыл рецепты хлеба в блокадном Ленинграде

Обновлено в 01:10
Кино

Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне

Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала следить за собой

Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты

AnTuTu назвал лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Эксперты AnTutu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности устройства.
Обновлено в 01:33
Политика

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара

Венесуэла освобождается от доллара. С таким заявлением выступил в среду в эфире государственного телевидения президент Николас Мадуро.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке

18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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