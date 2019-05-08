Футбол
Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости вчера в 12:34
Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Игры
Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом
Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала следить за собой
Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
AnTuTu назвал лучшие смартфоны по соотношению цены и качества
Эксперты AnTutu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности устройства.
Обновлено в 01:33
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара
Венесуэла освобождается от доллара. С таким заявлением выступил в среду в эфире государственного телевидения президент Николас Мадуро.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке
18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08