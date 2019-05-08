Футбол

Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости 12:34

Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Павел Мамаев — после суда: «Все хорошо»

Sportbox.RU12:18

Мамаев – о приговоре суда: «Все хорошо»

Бомбардир.ру11:59

Мамаев: всё хорошо

RT на русском11:56

Мамаев – о решении суда: «Все хорошо»

ProstoProSport11:49

Адвокат Мамаева: нельзя всем отвечать за действия одного

Чемпионат12:18

Адвокат Мамаева: «На следующей неделе встретимся с Павлом и решим, как обжаловать приговор»

Спорт-Экспресс12:10

Павел Мамаев — после суда: «Все хорошо»

Матч ТВ12:18
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Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Политика

Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Кино

Арья и Пёс стали героями приключенческой комедии

Поклонник сериала "Игра престолов" выпустил собственный трейлер несуществующей приключенческой комедии под названием "Арья и Пёс" ("Arya and The Hound").
Обновлено в 20:23
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ

Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Частный дом с баней сгорели ночью в Тосно

Серьезный пожар тушили в Тосно около полуночи, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
Обновлено в 19:57
Общество

Сахалин первым встретил День Победы

Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.
Обновлено в 20:40
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Общество

Парад в честь Дня Победы начался в Чите

Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.
Обновлено в 20:51
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Наука

Ученые нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями как у летучих мышей.
Обновлено в 08:17
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Общество

Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион

За прошедший год мэр Москвы Сергей Собянин заработал 7,621 млн руб. Это следует из его декларации о доходах, которая накануне вечером была опубликована на официальном портале столичной мэрии.
Обновлено в 22:48
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено в 20:17
Общество

Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019

Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Общество

Гороскоп на 9 мая

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Обновлено в 10:38
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Музыка

Музыкальный критик усомнился в шансах Лазарева на победу в Евровидении

По мнению критика, Лазарев может с трудом пробиться в пятерку лидеров, поскольку его песня Scream недостаточно эпатажна для европейской аудитории, привыкшей к провокациям и нестандартному посылу.
Обновлено в 21:10
Происшествия

Природный пожар подступает к селу Иковка, жителей готовят к эвакуации

Обновлено в 06:34
Политика

Конгрессу США отказано в доступе к полной версии доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп отказал Конгрессу страны в доступе к полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 11:38
Политика

Россия отправит ракету на Марс в обход Китая

Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.
Обновлено в 21:02
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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