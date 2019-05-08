Футбол

Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости 12:34

Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Павел Мамаев — после суда: «Все хорошо»

Матч ТВ12:18

Мамаев – о решении суда: «Все хорошо»

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Адвокат Мамаева: нельзя всем отвечать за действия одного

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Мамаев – о приговоре суда: «Все хорошо»

Бомбардир.ру11:59

Мамаев, выходя из зала суда: «Все хорошо»

Sports.ru11:58
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Происшествия

В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 16:21
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Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Общество

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Экономика

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Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон оценивает вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем в 80% и настроен оптимистично даже после того, как возникшая угроза введения новых пошлин всколыхнула мировые рынки.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

Суд огласит приговор Мамаеву и Кокорину 8 мая

Пресненский суд огласит приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в 14.00 8 мая, пишет «Коммерсантъ».
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Общество

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«Ростелеком» по заказу администрации муниципального района установил камеры видеонаблюдения на улицах города Холм.
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Кино

Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»

Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
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Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Авто

Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus

Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.
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Футбол

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Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
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Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Политика

Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки

Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Футбол

Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

Обновлено в 16:02
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
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Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
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"Кристиан Тернер, советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться со своими российскими коллегами", - отметили в дипмиссии.
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Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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