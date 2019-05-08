Футбол
Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости 12:34
Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
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Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон оценивает вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем в 80% и настроен оптимистично даже после того, как возникшая угроза введения новых пошлин всколыхнула мировые рынки.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Суд огласит приговор Мамаеву и Кокорину 8 мая
Пресненский суд огласит приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в 14.00 8 мая, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:59
Общество
«Ростелеком» установил камеры видеонаблюдения в городе Холм Новгородской области
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Обновлено в 06:48
Кино
Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Авто
Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus
Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.
Обновлено в 13:00
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3 (2-й тайм)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки
Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
"Кристиан Тернер, советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться со своими российскими коллегами", - отметили в дипмиссии.
Обновлено в 15:18
Общество
Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день
По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Политика
Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса
Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Происшествия
«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100
Рейс «Аэрофлота» SU1165 Ростов-на-Дону — Москва, который должен был прибыть 8 мая в 7:45, отменили, следует также из данных табло Шереметьево.
Обновлено в 07:36