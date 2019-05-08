Футбол
Мамаев прокомментировал приговор судаНародные новости 12:34
Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий проведут в тюрьме 1 год и 5 месяцев. Nation News ранее сообщало, что жены Кокорина и Мамаева при вынесении приговора не сдержали слез.
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США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Футбол
Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.
Обновлено в 04:30
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»
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Российский певец Сергей Лазарев займет на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение» только пятое или шестое место.
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Происшествия
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Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.
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Обновлено в 11:31
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Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
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Происшествия
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В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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