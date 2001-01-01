Футбол

Мамаев рассказал, что Кокорин пытался предотвратить драку с СоловчукомНева Спорт 09:42

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком. По словам Мамаева, когда он бил Соловчука, водитель говорил: «Хватит».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Кокорин: В нашей жизни много оскорблений

Советский спорт10:34

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

REGNUM10:30

Мамаев признал в суде свою вину за избиение водителя Соловчука

Life.ru09:32

«Почему ты считаешь, что Кокорин — петух?» Мамаев рассказал, почему вмешался в драку с Соловчуком

Матч ТВ10:25

Мамаев рассказал, что Кокорин пытался предотвратить драку с Соловчуком

Нева Спорт09:42

Кокорин: был ли сговор с Мамаевым и другими? Только один — поехать позавтракать

Чемпионат10:33

Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»

Sport.ru09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в полис каско

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.
Обновлено в 10:22
Политика

Захарова назвала закон о языке противоречащим конституции Украины

Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие на Украине выборы президента и принятие закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 09:50
Политика

Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса

Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Музыка

Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой

Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Политика

«Россия – это будущее»: Жители ДНР об упрощенном получении паспортов РФ

Жители Донецкой Народной Республики рассказали, что они думают о новом указе президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей ЛДНР.
Обновлено в 07:45
Кино

В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву

Обновлено в 05:00
Авто

Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
Космос

В музее Усть-Катава дети расшифровывали послание от инопланетян

У ребят стояла непростая задача – к концу квеста расшифровать их послание, - комментирует научный сотрудник музея Ксения Часова.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Подтвердившаяся корь стала причиной массовой вакцинации в школе №100

В Калининском районе ученики и преподаватели школы №100 проходят вакцинацию.
Обновлено в 07:34
Политика

Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 10:40
Наука

Деньги определят волевые качества подростков

Статистически значимое влияние семейного достатка на волевые качества опрашиваемых исследователи заметили, когда разбили выборку по уровню дохода родителей.
Обновлено в 08:17
Политика

США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни

Американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека.
Обновлено в 10:46
Общество

В Узбекистане запретили георгиевские ленточки

В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.
Обновлено в 08:19
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 10:36
Политика

Россия допускает зеркальный ответ на действия Франции в отношении Sputnik

Россия может зеркально ответить на действия Парижа, не предоставившего пресс-карты журналистам агентства SPUTNIK.
Обновлено в 10:27
Общество

В России продлили срок перехода на цифровое телевидение

Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено в 06:35
Политика

Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций

Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Общество

УК уничтожила сад на крыше дома, который пенсионер выращивал 18 лет

Управляющая компания в Екатеринбурге уничтожила сад на крыше девятиэтажного жилого дома, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет.
Обновлено в 08:49
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Общество

В Москве 25 апреля стало самым тёплым днём с начала года

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 25 апреля стало самым тёплым днём с начала года.
Обновлено в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное