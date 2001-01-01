Футбол
Мамаев рассказал, что Кокорин пытался предотвратить драку с СоловчукомНева Спорт 09:42
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком. По словам Мамаева, когда он бил Соловчука, водитель говорил: «Хватит».
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В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву
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Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
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В Калининском районе ученики и преподаватели школы №100 проходят вакцинацию.
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Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
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Деньги определят волевые качества подростков
Статистически значимое влияние семейного достатка на волевые качества опрашиваемых исследователи заметили, когда разбили выборку по уровню дохода родителей.
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США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни
Американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека.
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В Узбекистане запретили георгиевские ленточки
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
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Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
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Россия допускает зеркальный ответ на действия Франции в отношении Sputnik
Россия может зеркально ответить на действия Парижа, не предоставившего пресс-карты журналистам агентства SPUTNIK.
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Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
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Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
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Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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В Москве 25 апреля стало самым тёплым днём с начала года
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 25 апреля стало самым тёплым днём с начала года.
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