Общество

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО
RT на русском
06:01

Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.
RT на русском06:01

Подробнее о событии

Мамаев прислал жене из СИЗО цветы и открытку с подписью

РИА Новости07:20

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО

RT на русском06:01

Мамаев отправил жене букет цветов из «Бутырки»

Матч ТВ05:41

«Я тебя люблю, твой муж из Бутырки». Мамаев прислал жене цветы

Спорт-Экспресс05:11

Мамаев прислал жене цветы: «Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки»

Sports.ru06:12

«Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки». Арестованный Мамаев прислал цветы жене, обвинившей его в измене

Sport24.ru04:54

Что вас шокировало больше?

Чемпионат05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Общество

Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.
Обновлено в 06:39
Путешествия

На Хайнане остаются около 200 клиентов туроператора «Жемчужная река»

Обновлено 11 декабря в 10:35
Транспорт

ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД

Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт

Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 40 рейсов.
Обновлено в 04:55
Общество

Суд оштрафовал Гудкова за пост в соцсетях

Обновлено в 05:59
Транспорт

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

Обновлено в 06:17
Общество

Власти одобрили несколько проектов кварталов реновации в Москве

Обновлено в 04:45
Общество

В Госдуме назвали идею штрафов за кофе в метро «законодательным зудом»

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов раскритиковал идею увеличить штрафы за проезд в метро с кофе и отметил, что Мосгордуме следует заняться вопросом пробок и коллапсом в метро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:47
Общество

В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов

В столичном аэропорту Шереметьево произвели монтаж семи уличных павильонов для курения.
Обновлено в 06:32
Транспорт

Мэрия через микроблог борется с пробками в Москве

Обновлено в 05:29
Общество

Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России

Обновлено в 04:38
Общество

В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священника

Протоиерей Вячеслав Баскаков, который вел аккаунт в Instagram, где публиковались в том числе фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, является настоятелем очень скромного прихода, на доходы от которого не купить даже пряжку от модного дизайнера, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

Россиянам с ВИЧ и гепатитом С предложили разрешить усыновлять детей

В настоящее время усыновлять детей запрещено в том числе людям, страдающим заболеваниями из установленного правительством перечня, куда входят ВИЧ и гепатит С. Внесенный правительством законопроект разрешает суду при вынесении решения об усыновлении отступить от этого правила, если потенциальный усыновитель проживает с ребенком «в силу уже сложившихся семейных отношений».
Обновлено в 06:47
Общество

Тимофеев покинул пост главы Москомстройинвеста

Тимофеев уволен по собственной инициативе. Он занимал должность главы комитета с 2011 года.
Обновлено в 04:00
Общество

В технопарке «Калибр» создадут кластер креативной индустрии – Собянин

Обновлено в 06:47
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное