Общество
Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.
RT на русском06:01
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Общество
Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.
Обновлено в 06:39
Путешествия
На Хайнане остаются около 200 клиентов туроператора «Жемчужная река»
Обновлено 11 декабря в 10:35
Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД
Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт
Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада
В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 40 рейсов.
Обновлено в 04:55
Общество
Суд оштрафовал Гудкова за пост в соцсетях
Обновлено в 05:59
Транспорт
ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году
Обновлено в 06:17
Общество
Власти одобрили несколько проектов кварталов реновации в Москве
Обновлено в 04:45
Общество
В Госдуме назвали идею штрафов за кофе в метро «законодательным зудом»
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов раскритиковал идею увеличить штрафы за проезд в метро с кофе и отметил, что Мосгордуме следует заняться вопросом пробок и коллапсом в метро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:47
Общество
В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов
В столичном аэропорту Шереметьево произвели монтаж семи уличных павильонов для курения.
Обновлено в 06:32
Транспорт
Мэрия через микроблог борется с пробками в Москве
Обновлено в 05:29
Общество
Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России
Обновлено в 04:38
Общество
В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священника
Протоиерей Вячеслав Баскаков, который вел аккаунт в Instagram, где публиковались в том числе фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, является настоятелем очень скромного прихода, на доходы от которого не купить даже пряжку от модного дизайнера, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Россиянам с ВИЧ и гепатитом С предложили разрешить усыновлять детей
В настоящее время усыновлять детей запрещено в том числе людям, страдающим заболеваниями из установленного правительством перечня, куда входят ВИЧ и гепатит С. Внесенный правительством законопроект разрешает суду при вынесении решения об усыновлении отступить от этого правила, если потенциальный усыновитель проживает с ребенком «в силу уже сложившихся семейных отношений».
Обновлено в 06:47
Общество
Тимофеев покинул пост главы Москомстройинвеста
Тимофеев уволен по собственной инициативе. Он занимал должность главы комитета с 2011 года.
Обновлено в 04:00
Общество
В технопарке «Калибр» создадут кластер креативной индустрии – Собянин
Обновлено в 06:47