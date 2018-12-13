Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.

Общество Общество Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.

Транспорт Транспорт ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).

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Общество Общество В Госдуме назвали идею штрафов за кофе в метро «законодательным зудом» Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов раскритиковал идею увеличить штрафы за проезд в метро с кофе и отметил, что Мосгордуме следует заняться вопросом пробок и коллапсом в метро, передает РИА "Новости".

Общество Общество В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов В столичном аэропорту Шереметьево произвели монтаж семи уличных павильонов для курения.

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Общество Общество В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священника Протоиерей Вячеслав Баскаков, который вел аккаунт в Instagram, где публиковались в том числе фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, является настоятелем очень скромного прихода, на доходы от которого не купить даже пряжку от модного дизайнера, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

Общество Общество Россиянам с ВИЧ и гепатитом С предложили разрешить усыновлять детей В настоящее время усыновлять детей запрещено в том числе людям, страдающим заболеваниями из установленного правительством перечня, куда входят ВИЧ и гепатит С. Внесенный правительством законопроект разрешает суду при вынесении решения об усыновлении отступить от этого правила, если потенциальный усыновитель проживает с ребенком «в силу уже сложившихся семейных отношений».