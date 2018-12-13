Общество

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО
RT на русском
06:01

Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.
RT на русском06:01

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Мамаев прислал жене из СИЗО цветы и открытку с подписью

РИА Новости07:20

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО, признавшись в любви

Московский Комсомолец07:09

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО

RT на русском06:01

Мамаев отправил жене букет цветов из «Бутырки»

Матч ТВ05:41

«Я тебя люблю, твой муж из Бутырки». Мамаев прислал жене цветы

Спорт-Экспресс05:11

«Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки». Арестованный Мамаев прислал цветы жене, обвинившей его в измене

Sport24.ru04:54

Какая история шокировала вас больше — Кокорина-Мамаева или Глушакова?

Чемпионат05:18
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Путешествия

Застрявших в Китае российских туристов начали возвращать домой

Ранее, 12 декабря, стало известно, что российский туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров

Обновлено в 06:39
Общество

Собянин: В Москве появится кластер креативной индустрии

Обновлено в 08:10
Транспорт

ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД

Решение касается только поправок, инициированных Госавтоинспекцией Госавтоинспекция приняла решение ввести мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения.
Обновлено в 02:19
Общество

Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за встречу, которую расценил как митинг

Митингом суд счел встречу Дмитрия и его отца Геннадия Гудковых с жителями села Непецино в Коломенском районе, которые протестуют против строительства мусорной свалки в селе Мячково неподалеку.
Обновлено в 06:15
Транспорт

Почти полсотни рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

Обновлено в 04:48
Общество

В аэропорту Шереметьево установили павильоны для курения

Семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек, открыты для пассажиров в международном аэропорту Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Как сообщается в пресс-релизе аэропорта, курительные павильоны находятся на улице вне аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 м от входов в соответствии с законом.
Обновлено в 06:37
Транспорт

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

Обновлено в 06:17
Общество

В Петербурге выставили на продажу самую дорогую «однушку» в России

Однокомнатную квартиру стоимостью 69 872 550 рублей выставили сегодня на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Транспорт

Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах

Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Ухудшения ситуации на дорогах к вечернему часу пик ожидает московский Центр организации дорожного движения в связи со снегопадом.
Обновлено в 08:13
Общество

В Госдуме назвали идею штрафов за кофе в метро «законодательным зудом»

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов раскритиковал идею увеличить штрафы за проезд в метро с кофе и отметил, что Мосгордуме следует заняться вопросом пробок и коллапсом в метро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:47
Общество

Найдены доказательства существования Виктора Пелевина

Обновлено в 08:24
Общество

Кварталам реновации в трёх районах Москвы одобрили ППТ

Обновлено в 07:51
Общество

Дом XIX века на Пречистенке отреставрируют к Новому году

Как отмечается, реставраторам предстоит вернуть исторический облик интерьерам дома, построенного в 1875 году по проекту архитектора Александра Каминского.
Обновлено в 08:40
Общество

ВИЧ-положительные россияне смогут усыновлять детей

Власти Российской Федерации направили на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который подразумевает предоставление право ВИЧ-положительным гражданам, а также носителям гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 09:02
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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