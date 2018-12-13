Общество
Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.
RT на русском06:01
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Путешествия
Застрявших в Китае российских туристов начали возвращать домой
Ранее, 12 декабря, стало известно, что российский туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров
Обновлено в 06:39
Общество
Собянин: В Москве появится кластер креативной индустрии
Обновлено в 08:10
Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД
Решение касается только поправок, инициированных Госавтоинспекцией Госавтоинспекция приняла решение ввести мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения.
Обновлено в 02:19
Общество
Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за встречу, которую расценил как митинг
Митингом суд счел встречу Дмитрия и его отца Геннадия Гудковых с жителями села Непецино в Коломенском районе, которые протестуют против строительства мусорной свалки в селе Мячково неподалеку.
Обновлено в 06:15
Транспорт
Почти полсотни рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада
Обновлено в 04:48
Общество
В аэропорту Шереметьево установили павильоны для курения
Семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек, открыты для пассажиров в международном аэропорту Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Как сообщается в пресс-релизе аэропорта, курительные павильоны находятся на улице вне аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 м от входов в соответствии с законом.
Обновлено в 06:37
Транспорт
ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году
Обновлено в 06:17
Общество
В Петербурге выставили на продажу самую дорогую «однушку» в России
Однокомнатную квартиру стоимостью 69 872 550 рублей выставили сегодня на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах
Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Ухудшения ситуации на дорогах к вечернему часу пик ожидает московский Центр организации дорожного движения в связи со снегопадом.
Обновлено в 08:13
Общество
В Госдуме назвали идею штрафов за кофе в метро «законодательным зудом»
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов раскритиковал идею увеличить штрафы за проезд в метро с кофе и отметил, что Мосгордуме следует заняться вопросом пробок и коллапсом в метро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:47
Общество
Найдены доказательства существования Виктора Пелевина
Обновлено в 08:24
Общество
Кварталам реновации в трёх районах Москвы одобрили ППТ
Обновлено в 07:51
Общество
Дом XIX века на Пречистенке отреставрируют к Новому году
Как отмечается, реставраторам предстоит вернуть исторический облик интерьерам дома, построенного в 1875 году по проекту архитектора Александра Каминского.
Обновлено в 08:40
Общество
ВИЧ-положительные россияне смогут усыновлять детей
Власти Российской Федерации направили на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который подразумевает предоставление право ВИЧ-положительным гражданам, а также носителям гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 09:02