Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.

Путешествия Путешествия Застрявших в Китае российских туристов начали возвращать домой Ранее, 12 декабря, стало известно, что российский туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы.

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