Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.

Общество Общество Навальный сообщил о перспективе нового ареста Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.

Общество Общество Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.

Транспорт Транспорт ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).

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Общество Общество Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за встречу, которую расценил как митинг Митингом суд счел встречу Дмитрия и его отца Геннадия Гудковых с жителями села Непецино в Коломенском районе, которые протестуют против строительства мусорной свалки в селе Мячково неподалеку.

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