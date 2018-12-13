Общество

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО
RT на русском
06:01

Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.
RT на русском06:01

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Мамаев прислал жене из СИЗО цветы и открытку с подписью

РИА Новости07:20

«Твой муж из «Бутырки»: Мамаев прислал жене букет цветов

ФАН06:47

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО

RT на русском06:01

Мамаев отправил жене букет цветов из «Бутырки»

Матч ТВ05:41

«Я тебя люблю, твой муж из Бутырки». Мамаев прислал жене цветы

Спорт-Экспресс05:11

«Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки». Арестованный Мамаев прислал цветы жене, обвинившей его в измене

Sport24.ru04:54

Какая история шокировала вас больше — Кокорина-Мамаева или Глушакова?

Чемпионат05:18
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Общество

Навальный сообщил о перспективе нового ареста

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено в 09:43
Общество

Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.
Обновлено в 06:39
Транспорт

ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД

Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:19
Путешествия

Самолет с туристами «Жемчужной реки» задержали более чем на сутки

Обновлено в 02:32
Здоровье

Глава Минздрава считает, что россияне питаются нерационально

Питание россиян нельзя назвать сбалансированным - люди едят много кондитерских изделий и мало овощей, что влечет за собой рост распространенности ожирения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:14
Общество

Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за встречу, которую расценил как митинг

Митингом суд счел встречу Дмитрия и его отца Геннадия Гудковых с жителями села Непецино в Коломенском районе, которые протестуют против строительства мусорной свалки в селе Мячково неподалеку.
Обновлено в 06:15
Общество

В аэропорту Шереметьево установили павильоны для курения

Семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек, открыты для пассажиров в международном аэропорту Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Как сообщается в пресс-релизе аэропорта, курительные павильоны находятся на улице вне аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 м от входов в соответствии с законом.
Обновлено в 06:37
Общество

В Москве открылась первая в России фабрика цифровой печати на ткани

Открытие первой в России фабрики цифровой печати на ткани уже назвали революцией в мире текстильной индустрии.
Обновлено в 10:11
Общество

Матвиенко предложила утвердить стандарты социального питания

В России необходимо утвердить на федеральном уровне единые стандарты социального питания, которые устанавливали бы критерии безопасности и качества продукции, параметры здоровой пищи, а также нормы питания в соцучреждениях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 09:23
Транспорт

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

Обновлено в 06:17
Транспорт

Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах

Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Ухудшения ситуации на дорогах к вечернему часу пик ожидает московский Центр организации дорожного движения в связи со снегопадом.
Обновлено в 08:13
Общество

Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России

Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Общество

Власти Москвы не намерены увеличивать штраф за проезд в метро с кофе

Ранее член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов заявил Агентству городских новостей "Москва", что намерен поставить вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими открытыми напитками, который в настоящее время "минимальный, и никто на это внимание не обращает".
Обновлено в 01:41
Общество

Найдены доказательства существования Виктора Пелевина

Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Общество

Власти одобрили снос пятнадцати «хрущевок» в Люблино

Проект планировки Люблино был одобрен сегодня, 13 декабря, на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.
Обновлено в 10:22
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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