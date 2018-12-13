Общество
Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.
RT на русском06:01
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Общество
Навальный сообщил о перспективе нового ареста
Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено в 09:43
Общество
Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.
Обновлено в 06:39
Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД
Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:19
Путешествия
Самолет с туристами «Жемчужной реки» задержали более чем на сутки
Обновлено в 02:32
Здоровье
Глава Минздрава считает, что россияне питаются нерационально
Питание россиян нельзя назвать сбалансированным - люди едят много кондитерских изделий и мало овощей, что влечет за собой рост распространенности ожирения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:14
Общество
Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за встречу, которую расценил как митинг
Митингом суд счел встречу Дмитрия и его отца Геннадия Гудковых с жителями села Непецино в Коломенском районе, которые протестуют против строительства мусорной свалки в селе Мячково неподалеку.
Обновлено в 06:15
Общество
В аэропорту Шереметьево установили павильоны для курения
Семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек, открыты для пассажиров в международном аэропорту Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Как сообщается в пресс-релизе аэропорта, курительные павильоны находятся на улице вне аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 м от входов в соответствии с законом.
Обновлено в 06:37
Общество
В Москве открылась первая в России фабрика цифровой печати на ткани
Открытие первой в России фабрики цифровой печати на ткани уже назвали революцией в мире текстильной индустрии.
Обновлено в 10:11
Общество
Матвиенко предложила утвердить стандарты социального питания
В России необходимо утвердить на федеральном уровне единые стандарты социального питания, которые устанавливали бы критерии безопасности и качества продукции, параметры здоровой пищи, а также нормы питания в соцучреждениях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 09:23
Транспорт
ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году
Обновлено в 06:17
Транспорт
Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах
Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Ухудшения ситуации на дорогах к вечернему часу пик ожидает московский Центр организации дорожного движения в связи со снегопадом.
Обновлено в 08:13
Общество
Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России
Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Общество
Власти Москвы не намерены увеличивать штраф за проезд в метро с кофе
Ранее член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов заявил Агентству городских новостей "Москва", что намерен поставить вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими открытыми напитками, который в настоящее время "минимальный, и никто на это внимание не обращает".
Обновлено в 01:41
Общество
Найдены доказательства существования Виктора Пелевина
Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Общество
Власти одобрили снос пятнадцати «хрущевок» в Люблино
Проект планировки Люблино был одобрен сегодня, 13 декабря, на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.
Обновлено в 10:22