Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с СоловчукомИзвестия 10:52
Футболист Павел Мамаев, находящийся под арестом, рассказал, что стало причиной его конфликта с водителем Виталием Соловчуком. По его словам, шофер телеведущей Ольги Ушаковой оскорбил спортсмена и его друзей.
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Баскетбол
Майки Леброна Джеймса — самые продаваемые в НБА, Дончич вошёл в топ-15
Претендент на звание лучшего новобранца лиги, баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в топ-15 игроков, чьи майки стали самыми продаваемыми в сезоне.
Обновлено в 16:17
Политика
Козак назвал сроки поступления качественной нефти в Белоруссию
По словам Козака, качественная нефть из России поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник.
Обновлено в 10:32
Футбол
Мирзов: на Кононова обиды нет, в «Спартак» не каждый день зовут
Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» признался, что не держит обиды на бывшего главного тренера команды Олега Кононова, который в ноябре 2018 года возглавил красно-белых.
Обновлено в 16:05
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Кино
Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда
Обновлено в 15:17
Происшествия
Приемной матери умершего в Вологде мальчика предъявлено новое обвинение
В Вологде скончался 7-летний ребенок из приемной семьи, которого с тяжелыми травмами госпитализировали в августе прошлого года.
Обновлено в 14:58
Политика
Штаб Зеленского опасается проблем в сотрудничестве с Верховной радой
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опасается, что уходящая администрация Петра Порошенко может устроить проблемы новому руководству страны.
Обновлено в 16:23
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Происшествия
МТС вызвали в суд по СМС
Документ направлен в суд по почте 25 апреля.
Обновлено в 15:45
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Прокурор предложит срок заключения для Кокорина и Мамаева 6 мая
Как сообщает ТАСС, планируется начать прения сторон, и гособвинение огласит наказание, которое считает справедливым для футболистов.
Обновлено в 15:55
Хоккей
НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»
Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс».
Обновлено в 13:15
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото
Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Происшествия
У младенца в мозге выросли зубы
Обновлено в 06:18
Политика
Северная Корея выставила счет США на 2 миллиона долларов
Обновлено в 15:08
Политика
На заседании СБ ООН о российских паспортах для Донбасса призвали уважать Минские соглашения
В свою очередь государства ЕС перед началом заседания назвали упрощение получения российских паспортов гражданами Украины, проживающими в Донбассе, нарушающим Минские договоренности.
Обновлено в 16:41