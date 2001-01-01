Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозакеМосква 24 10:40
"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него", – цитирует его РИА Новости. "У конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется", – пояснил Мельников.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Происшествия
Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась
Обновлено в 14:20
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Обновлено в 06:53
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Футбол
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Самоходка для ВДВ «Лотос» примет участие в параде Победы в 2020 году
Новейшая самоходная артиллерийская установка для ВДВ "Лотос" в 2020 году примет участие в параде Победы, сообщил гендиректор разрабатывающей это вооружение ЦНИИточмаш (входит в Ростех) Альберт Баков.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Дагестане завели дело на учителя, ударившего ученика
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении учителя школы в Дагестане, который ударил и оскорбил ученика третьего класса в Цумадинском районе республики, сообщает СК.
Обновлено в 07:34
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Авто
В Cadillac рассказали о расширении модельного ряда в России
Cadillac в ближайшее время планирует существенно расширить модельный ряд.
Обновлено в 09:53
Общество
Проезд в электричках предложили сделать бесплатным для льготников
Врио губернатора Петербурга предложил сделать бесплатным проезд в электричках для льготников.
Обновлено в 13:24
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Космос
Британский физик признался, что боится инопланетной жизни
Британский физик, профессор Манчестерского университета Брайан Кокс (на фото) признался в том, что его пугает перспектива жизни на других планетах.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Происшествия
Десять человек пострадали при наезде автобуса на стену в Москве
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы, в результате десять человек получили травмы, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:36
Политика
Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко
Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41