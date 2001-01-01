Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозакеМосква 24 10:40

"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него", – цитирует его РИА Новости. "У конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется", – пояснил Мельников.
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Мамаев пожаловался на тяжелые условия в автозаке, который возит их каждый день в суд

Советский спорт08:31

Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием в автозаке, который возит его в суд

Спорт-Экспресс08:45

Мамаев пожаловался на вентиляцию в автозаке, на котором его возят в суд

RT на русском08:40

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Взгляд.ру08:37

«Не работает вентиляция, накурено». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Матч ТВ09:16

Мамаеву не нравится автозак, на котором его возят в суд

Sport.ru10:13

«Не работает вентиляция, накурено сильно». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Бомбардир.ру10:10
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Экономика

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Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
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После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

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Обновлено в 16:17
Наука

Назван способ улучшить работу сердца

Кардиологи выяснили, что после 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.
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Политика

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Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие

Российские корабли следят за эсминцем США в Черном море

Обновлено в 03:25
Политика

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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
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Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
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Обновлено вчера в 17:46
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
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Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье

В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.
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Организация запрещает компаниям независимо от того, находятся ли они в Великобритании или за рубежом, собирать сведения о таких гражданах страны, делиться ими с третьими лицами или использовать полученные данные в коммерческих целях, отслеживать их перемещения.
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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

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В центральной части России ожидается резкое похолодание

Как сообщает Политэксперт, резкое похолодание сменит теплые солнечные лучи в центральных регионах страны.
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Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

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Обновлено в 14:02
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Происшествия

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Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
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Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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