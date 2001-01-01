Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозакеМосква 24 10:40
"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него", – цитирует его РИА Новости. "У конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется", – пояснил Мельников.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Общество
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Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в I квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
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Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
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Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
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Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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Полиция Мордовии задержала подозреваемого в резонансном убийстве 15-летнего школьника в Большеберезниковском районе.
Обновлено в 09:06
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Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Хоккей
«Авангард» назвал состав на матч с ЦСКА
"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
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СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
Обновлено в 11:55
Общество
Более 180 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России
Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года по настоящее время.
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Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Футбол
«МЮ» собирается назначить Погба капитаном команды
Обновлено в 09:27
Спорт
Ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии
Ралли-рейд «Дакар» в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает МИР 24. На протяжении 10 лет гонки проходили в странах Латинской Америки.
Обновлено в 10:09
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала текущего года АвтоВАЗ запустил продажи обновленной модели LADA Granta FL новой генерации.
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Обновлено в 05:01
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«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
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Обновлено в 04:54
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Арестованный сенатор по памяти составил декларацию о доходах
Временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, направил в Совет Федерации декларацию о доходах за прошлый год.
Обновлено в 07:13