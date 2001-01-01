Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозакеМосква 24 10:40
"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него", – цитирует его РИА Новости. "У конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется", – пояснил Мельников.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Культура
Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Телеграмма к 70-летию артистки появилась на сайте Кремля.
Обновлено в 02:39
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Происшествия
Пожарные спасают реликвии из горящего собора Нотр-Дам де Пари
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник. Огонь охватил крышу здания, уничтожив часы и шпиль.
Обновлено в 17:02
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Госдеп одобрил возмутившую Китай военную сделку США и Тайваня
Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню программы обучения пилотов и обслуживания истребителей F-16, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
Обновлено в 19:15
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Музыка
«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой набрал более миллиона просмотров
Более миллиона просмотров за сутки набрал клип Аллы Пугачевой «Айсберг», который был запрещен в СССР.
Обновлено в 19:02
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг
Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Кино
Вышел трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»
Обновлено в 10:29
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Экономика
Bitcoin превзошел фондовый рынок на 35% в 2019 году
С начала года биткоин подорожал на 35% по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 08:04
Авто
Ford Mustang 2020 получил новую модификацию High Performance
Над новым купе и открытой модификацией Mustang работало всего пять человек, и менее чем за год им удалось создать новую версию маслкара, который получил не только новый ДВС, но также и элементы подвески, тормозной системы и аэродинамический обвес от мощного Mustang GT.
Обновлено в 13:56
Футбол
«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛ
Обновлено в 16:50
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Наука
Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита
Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
Обновлено в 11:04
Общество
При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей
Счет пострадавших, по заявлению экспертов, идет на тысячи.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52