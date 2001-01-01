Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозакеМосква 24 10:40

"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него", – цитирует его РИА Новости. "У конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется", – пояснил Мельников.
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«Не работает вентиляция, накурено». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Матч ТВ09:16

«Не работает вентиляция, накурено сильно». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Бомбардир.ру10:10

Мамаев пожаловался на вентиляцию в автозаке, на котором его возят в суд

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Мамаев пожаловался на тяжелые условия в автозаке, который возит их каждый день в суд

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Sport.ru10:13

Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием в автозаке, который возит его в суд

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