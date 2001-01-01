Спорт

Мамаев пожаловался на автозак, который возит его в судНародные новости 08:38

Футболист Павел Мамаев пожаловался на автозак, в котором его привозят на судебные заседания. Он отметил, что в автомобиле не работает вентиляция и там сильно накурено.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Не работает вентиляция, накурено». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Матч ТВ09:16

«Не работает вентиляция, накурено сильно». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Бомбардир.ру10:10

Мамаев пожаловался на вентиляцию в автозаке, на котором его возят в суд

RT на русском08:40

Мамаев пожаловался на духоту в автозаке

Взгляд.ру08:37

Мамаев пожаловался на тяжелые условия в автозаке, который возит их каждый день в суд

Советский спорт08:31

Мамаеву не нравится автозак, на котором его возят в суд

Sport.ru10:13

Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием в автозаке, который возит его в суд

Спорт-Экспресс08:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Гаджеты

Xiaomi показал народный флагман Redmi

Ранее в сеть попала информация, что флагман Redmi оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.
Обновлено в 05:58
Футбол

Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»

Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Авто

Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Музыка

Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье

Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика

Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Экономика

Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14,2%

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:05
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату

Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%

Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Авто

Разрешат ли россиянам ездить быстрее 90 км/ч?

«В России есть магистрали и платные трассы с максимально разрешенными 130 км/ч, при этом такие дороги максимально безопасны», — заметил эксперт.
Обновлено вчера в 12:27
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Россия была вынуждена выйти из ДРСМД, заявил посол в США

Россия не предпринимала никаких действий по выходу из ДРСМД, включая отправку уведомления об этом, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 09:52
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Музыка

Украину на «Евровидении» представит Верка Сердючка

Среди участников «Евровидения» украинских исполнителей не будет, поскольку представлять страну отказались певица Maruv и другие лидеры национального отбора.
Обновлено в 08:40
Общество

«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Экономика

Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2»

Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.
Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное