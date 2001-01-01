Спорт
Мамаев пожаловался на автозак, который возит его в судНародные новости 08:38
Футболист Павел Мамаев пожаловался на автозак, в котором его привозят на судебные заседания. Он отметил, что в автомобиле не работает вентиляция и там сильно накурено.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Xiaomi показал народный флагман Redmi
Ранее в сеть попала информация, что флагман Redmi оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.
Обновлено в 05:58
Футбол
Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»
Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Авто
Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.
Обновлено в 00:30
Музыка
Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика
Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Экономика
Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14,2%
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:05
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Авто
Разрешат ли россиянам ездить быстрее 90 км/ч?
«В России есть магистрали и платные трассы с максимально разрешенными 130 км/ч, при этом такие дороги максимально безопасны», — заметил эксперт.
Обновлено вчера в 12:27
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Россия была вынуждена выйти из ДРСМД, заявил посол в США
Россия не предпринимала никаких действий по выходу из ДРСМД, включая отправку уведомления об этом, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 09:52
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Музыка
Украину на «Евровидении» представит Верка Сердючка
Среди участников «Евровидения» украинских исполнителей не будет, поскольку представлять страну отказались певица Maruv и другие лидеры национального отбора.
Обновлено в 08:40
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Экономика
Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2»
Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.
Обновлено в 08:15